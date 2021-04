Terremoto in Confindustria Lecce: gravi vizi procedurali, annullate le consultazioni per l'elezione del nuovo presidente

Stop alle consultazioni per la scelta del nuovo presidente di Confindustria Lecce. Il collegio speciale dei probiviri ha riscontrato gravi vizi procedurali e venerdì ne ha disposto l’annullamento. Non solo: il collegio ha anche decretato il termine del mandato presidenziale di Giancarlo Negro (già destinatario di proroga) e incaricato il vicepresidente più anziano Nicola Delle Donne di attivare un nuovo ciclo di consultazioni che saranno condotte dalla commissione di designazione in carica (qui il documento ufficiale).

Il nuovo calendario

Delle Donne traghetterà dunque l’associazione verso l’elezione del presidente. Giacinto Colucci e Maurizio Zecca sono i due imprenditori che hanno depositato l’istanza di candidatura. A breve saranno inviate le comunicazioni relative al calendario da seguire per le nuove consultazioni. Quindi verranno fissate le date per le due convocazioni del Consiglio generale, una per la designazione del presidente di Confindustria e l'altra per il voto sulla nuova squadra del presidente designato.

L'associazione nuovamente nel caos

Un fulmine a ciel sereno che riporta le lancette del tempo a ben sette anni fa quando in occasione del rinnovo dei vertici furono contestate tali e tante irregolarità da determinare il commissariamento dell’associazione degli imprenditori salentini fino all’elezione di Giancarlo Negro avvenuta nel 2016. Certo, l’entità dei “vizi” appena rilevati non parrebbe essere ritenuta paragonabile a quella che caratterizzò l’ultima tornata elettorale. E secondo i bene informati l’attuale impasse potrebbe essere superato nel giro di poche settimane.

Prima di conoscere il nuovo presidente sarà dunque opportuno attendere ancora un po’. Ragion per cui, considerato che il mandato di Giancarlo Negro è scaduto il 12 aprile e che il manager è già stato destinatario di una proroga, il collegio dei Probiviri ha deciso di dichiarare concluso il mandato dell’imprenditore e nel contempo ha affidato al vicepresidente più anziano - ovvero, Nicola Delle Donne - l’incarico di traghettare l’associazione verso l’elezione del nuovo presidente attraverso l’urgente e immediata attivazione di nuove consultazioni che saranno condotte dalla commissione di designazione. Come detto, fin qui in campo sono schierati Colucci (Cog) e Zecca (Mebimport e Birrificio Salento).