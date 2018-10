Cocaina nascosta nei bulloni: arrestato 44enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri hanno arrestato nella nottata un uomo di Martano, trovato in possesso di sostanza stupefacente. Si tratta di Stefano Danisio, 44enne di Martano: i carabinieri, nel corso della nottata, procedevano a perquisizione personale e veicolare, trovando 66 involucri con 22,8 grammi di cocaina, occultati all’interno di bulloni a vite (“fresati” all’interno e chiuso ad hoc per camuffare proprio la parte “cava” del metallo”) e trasportati insieme ad altri utensili.La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. L’uomo, arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.