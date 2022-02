Non sono certo una novità eppure trovarseli davanti a queste latitudini è ancora una cosa piuttosto rara, soprattutto se accade in una zona vicinissima alla città, San Cataldo, marina di Lecce. Trovarsi di fronte due cinghiali a passeggio in un sentiero del boschetto fa un certo effetto, soprattutto visto che loro non sembrano per nulla intimoriti dalla presenza umana.

Il video è di Roberto Leone