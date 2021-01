Lecce, Caserma Pico “divisa” in due: una strada unirà le piazze

Il settore Lavori Pubblici di Palazzo Carafa ha affidato i lavori di prolungamento di via XXIV Maggio, per il tratto compreso tra via Duca d Aosta e via IV Novembre.Via XXIV Maggio è una strada che risulta “tagliata” a metà dal complesso immobiliare della ex Caserma Pico di Lecce. Comincia in Piazzetta Verdi per poi interrompersi al portale d’ingresso della caserma e continuare come perpendicolare di via IV novembre, alle spalle dell’area militare. Con i lavori che cominceranno nei prossimi giorni le due sezioni della via saranno ricongiunte, permettendo alle auto di attraversare l’area ex militare.

Il prolungamento di Via XXIV Maggio comporterà anche lo spostamento del portale di ingresso del Distretto Militare (Caserma Pico) e la messa in sicurezza dal punto di vista della security dei fabbricati che affiancano il tratto di strada che sarà riaperto alla circolazione veicolare.

«L’intervento servirà a fluidificare la circolazione automobilistica e a collegare con ancora maggiore efficienza il quartiere Ariosto e l’area del tribunale penale con il centro – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – il progetto è stato realizzato in stretta collaborazione tra il Comune e il Ministero della Difesa e fa sintesi delle esigenze di entrambi, segnando un primo passo verso la riapertura alla città dell’area comunale concessa in passato per l’ampliamento del complesso immobiliare della caserma Pico».

La durata prevista del cantiere è di 90 giorni.

