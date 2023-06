Frode informatica, Sky, Amazon e Netflix "illgali": condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione e pagamento della multa

Ritenuto a capo di un'organizzazione che gestivi servizi illegali attraverso cui gli utenti potevano accedere illecitamente a contenuti delle più grandi piattoforme televisive, come Sky, Amazon, Netflix e Now Tv. Ora per il 45enne di Casarano, Ettore Salvatore Ratta, è arrivata la condanna da parte del giudice per l'udienza preliminare di Lecce, Alcide Maritati, a un anno e otto mesi di carcere, con pena sospesa, oltre al pagamento di una multa di 400 euro. L'imputato ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato e per lui sono stati riconosciuti i reati di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, frode informatica e violazione del diritto d'autore. Sky Italia srl si era costituita parte civile durante il processo e alla società televisiva è stato riconosciuto il risarcimento dei danni.

Il giro d'affari

ll giro d'affari dell'organizzazione di Ratta andava dalla Spagna alla Germania, in Grecia, Malta e Bulgaria. «Alterando il funzionamento dei sistemi telematici delle principali paytv», si legge nella sentenza, procuravano «ad una serie indefinita di clienti e rivenditori l'ingiusto profitto di fruire interi palinsesti televisivi, compresi contenuti on demand o di rivenderne la visione, senza corrispondere il relativo canone in danno di Sky, Netflix, Amazon».

In un anno avrebbe intascato 15mila euro. Ratta avrebbe trovato informazioni su un gruppo Telegram per diventare "reseller" (il distributore del segnale pirata), ma anche su come configurare gli aabbonamenti Iptv e su come pagare i crediti con cui attivare il servizio. Le indagini si sono basate soprattutto sulle chat dell'imputato.