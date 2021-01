Casarano: balzo di contagi, il sindaco chiude asili nido e scuole materne

Chiusi asili nido e scuole materne. I timori per la crescita dei contagi - 92 i positivi in città secondo gli ultimi dati della Prefettura - ha portato il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, a una decisione drastica. Con un’ordinanza pubblicata sul sito istituzionale del Comune, il sindaco ha disposto da domani al 15 gennaio la chiusura dell’asilo nido e delle scuole materne presenti sul territorio comunale. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo (elementari e medie), invece, adotteranno forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata.

