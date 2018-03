Auto in fiamme nella notte, la quinta in un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la quinta auto che va in fiamme nel giro di un mese a Carmiano. Il fuoco questa notte ha interessato una vecchia Fiat 600 parcheggiata su via Fabio Filzi. L'auto di proprietà di un pensionato del posto potrebbe aver preso fuoco a causa di un cortocircuito sviluppatosi all'interno del vano motore. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Ciò fa pensare che non si tratti di incendio doloso. Indagano I carabinieri della locale stazione.