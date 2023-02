Sciarpe e magliette contraffatte dell'Us Lecce: blitz fuori dallo stadio. Tre commercianti denunciati

Felpe, maglie, sciarpe, con logo e marchi ritenuti contraffatti, riproducenti i colori sociali nonché il simbolo ufficiale del Lecce, sono state scoperte e sequestrate dalla Guardia di Finanza. I controlli sono stati effettuati tra le bancarelle che si trovano nei pressi dello stadio Via del Mare di Lecce in occasione di un recente incontro di calcio. Sono oltre 200 i capi di abbigliamento, contraffatti, scoperti dalle forze dell'ordine con l'ausilio di un perito tecnico della Lega Calcio serie A.

La merce sequestrata

Denunciati

I tre commercianti sono stati denunciati per «introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi», «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» e «ricettazione». Durante ulteriori controlli in Salento sono stati sequestrati 240mila articoli tra bigiotteria, elettronica e telefonia, giocattoli e articoli di carnevale, casalinghi, tamponi 'Covid 19', «privi dei requisiti di sicurezza previsti per legge». I finanzieri hanno segnalato alla Camera di commercio 18 titolari di esercizi commerciali.