Blitz dei carabinieri in Comune: aperta una nuova inchiesta

Due anni dopo l'operazione “Contatto”, che ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale di Sogliano Cavour per mafia, i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce sono tornati a bussare alle porte del Comune. E, per ordine del pm Carmen Ruggiero - titolare di questa nuova inchiesta - hanno acquisito carte e documenti, ora al vaglio degli inquirenti.Dalle prime indiscrezioni, emergerebbe come siano già stati ascoltati i titolari di decine di attività commerciali del paese. Si vedrà poi con quali sviluppi e se, questo nuovo filone di indagini, abbia preso le mosse dalle dichiarazioni rese da Vincento Antonio Cianci, fra i principali imputati dell'inchiesta “Contatto” che, nei mesi scorsi, si è pentito, dopo la condanna a sedici anni e due mesi di reclusione nel processo di primo grado portato avanti proprio per i fatti di Sogliano.