Avvistata una foca monaca a Santa Maria di Leuca

Un evento straordinario ha catturato l'attenzione dei residenti e dei turisti a Santa Maria di Leuca, nonché degli amanti della fauna marina. Una foca monaca, una specie estremamente rara e insolita da vedere da queste parti, è stata avvistata nelle acque cristalline della costa pugliese, offrendo uno spettacolo unico che ha incantato chiunque l'abbia avvistata.

Le immagini

L'animale, solitamente schivo e noto per la sua elusività, ha giocato tra le barche al largo della costa e si è fatto immortalare in fotografie e video da fortunati spettatori.

Le immagini dell'agile foca mentre danza tra le onde hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando meraviglia e gioia tra gli appassionati di natura e gli ambientalisti.

Pare che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (Arpa Puglia) abbia preso l'iniziativa di installare fototrappole strategiche all'interno delle grotte di Leuca al fine di catturare ulteriori immagini dell'animale mentre interagisce con il suo ambiente naturale, specialmente in prossimità di luoghi iconici come la Grotta degli Innamorati.

La Foca Monaca è una specie altamente minacciata e protetta, con una popolazione stimata di poche centinaia di individui in tutto il mondo. La sua presenza nelle acque di Santa Maria di Leuca rappresenta un evento eccezionale, sottolineando l'importanza della conservazione degli habitat marini e della biodiversità. La zona di Santa Maria di Leuca, con le sue grotte e le acque ricche di vita, potrebbe rappresentare un rifugio temporaneo per la foca monaca alla ricerca di cibo e riparo. Alcuni anziani del posto, infatti, raccontano che in passato questi animali erano presenti nei pressi delle grotte quando l’habitat costiero era più tranquillo.