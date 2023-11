Esce di corsa dalla tabaccheria dopo la rapina: fermato e arrestato dai carabinieri

Colto sul fatto mentre scappava da una tabaccheria che aveva appena rapinato: arrestato ieri sera per rapina un giovane a Tricase. L'uomo, con il volto coperto da un cappuccio, aveva minacciato l'anziana titolare del tabacchino con un coltello da cucina, riuscendo a farsi consegnare, poco prima, la somma contenuta in cassa: poco più di cento euro.

Fermato dopo aver rapinato la tabaccheria a Tricase

I carabinieri, impegnati nel controllo del territorio, stavano percorrendo una strda del centro cittadino, quando, nelle immediate vicinanze di una rivendita di tabacchi hanno notato un giovane uscire e allontanarsi di corsa dall’attività commerciale.

Insospettiti, decidevano di fermare l’uomo che è stato trovato in possesso di 125 euro e un coltello da cucina con lama di circa 25 centimetri. Le immediate indagini avviate dai Carabinieri hanno permesso di individuare il giovane quale presunto autore della rapina perpetrata in danno della rivendita di tabacchi.

Il giovane si sarebbe presentato all’interno della tabaccheria, travisato da cappuccio e, minacciando la titolare con un coltello da cucina, avrebbe indotto l’anziana a consegnargli l’incasso della giornata, circa 125 euro. La somma di danaro è stata recuperata e restituita all’anziana proprietaria, mentre il coltello è stato sottoposto a sequestro.

L'arresto

Il giovane è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.