Anas, dopo le polemiche e l'ironia sul web arriva la nuova ordinanza: niente più catene sulle strade del Salento

Niente più obbligo di catene nei comuni "montuosi" del Salento ma soprattutto niente multe, visto che i controlli sarebbero dovuti infatti partire da ieri. La società che gestisce le strade ha così deciso di porre rimedio all'amenità di inserire alcune strade statali del Salento tra quelle a rischio neve, cancellando una decisione piuttosto controversa e che aveva scatenato molta polemica e anche parecchia ironia via socia, con il territorio reinterpretato in chiave alpina.

Anas SpA ha infatti comunicato che emetterà una nuova ordinanza per l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali escludendo alcune Strade Statali, fra cui quelle oggetto della nota indirizzata dal presidente Stefano Minerva ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli Affari Regionali e le Autonomie, al Presidente Michele Emiliano, al Prefetto di Lecce e alla stessa S.p.A..

Il presidente Minerva ha tenuto a ringraziare Anas S.p.A. per "la prontezza con cui ha approfondito la determinazione precedentemente adottata, rimodulando il provvedimento sul contesto entro cui si colloca, caratterizzato - per ciò che riguarda il Salento - da situazioni climatiche che presentano unicamente condizioni di eccezionalità in un quadro ordinario di estrema tranquillità in ordine alle precipitazioni nevose".

