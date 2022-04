Addio a padre Antonino Colasanti, per anni guardiano della comunità cappuccina di Maglie

È spirato a Bari, nelle ore che precedono la Pasqua, Padre Antonino Colasanti, per anni guardiano della comunità cappuccina di Maglie. Da qualche tempo ricoverato in precarie condizioni di salute, il frate è rinato al cielo a 83 anni. Originario di Civitavecchia, Padre Antonino era entrato nell’ordine cappuccino dopo essere diventato figlio spirituale di San Pio. A metà degli anni ’80 aveva creato a Maglie un gruppo oratoriale che si ritrovava nella foresteria della chiesa della Madonna di Costantinopoli, riuscendo ad aggregare giovani e adulti in progetti ricreativi dal messaggio universale, come la messa in scena del musical “Forza Venite Gente”, portato in giro per i teatri e le scuole della provincia. Il frate, appassionato di montagna, fu tra i primi a organizzare campi scuola per i ragazzi tra le valli del Trentino Alto Adige contando solo sulle sue forze.

La vita

Uomo dal carattere forte e ruvido, Padre Antonino era conosciuto per i suoi modi aspri, accompagnati però da una magnetica capacità di ascolto e di sostegno per chiunque si presentasse alla sua porta. Nel corso degli anni era stato nelle comunità di Alessano, Scorrano e Brindisi, dove era diventato confessore e padre spirituale del servo di Dio, Matteo Farina. Il funerale sarà celebrato lunedì 18 aprile, alle 17, presso la chiesa della Madonna di Costantinopoli di Maglie.