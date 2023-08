Valentina Ferragni pubblica la prima foto con il fidanzato Matteo e ironizza sulla sua età

"Young (or should I say younger?), wild & free" ovvero "Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero". È quanto ha scritto Valentina Ferragni nella didascalia della foto pubblicata su ig che la ritrae, per la prima volta, insieme a Matteo Napoletano, il fidanzato.

Chi è il fidanzato? Su Napoletano si sa pochissimo. Ha 22 anni, questo è noto. Mentre Valentina ne ha 30 anni, perciò ha scherzato sull'età scrivendo "più giovane". Ha voluto così sottolineare che ha letto i vari commenti che riportavano la giovane età del ragazzo.

Il commento della sorella

"Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti cosi sorellina", ha commentato Chiara Ferragni, mentre Francesca "E i paparazzi muti". Questa foto ufficializza la relazione che ormai era nota. Il 31 luglio, infatti, era stata proprio la mamma delle sorelle Ferragni, Marina Di Guardo, a condividere degli scatti di famiglia in cui c'era anche Napoletano.