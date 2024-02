Ferragni-Fedez, la lite (furiosa) alla cena di San Valentino da Cracco, lui pronto ad andare a Miami: le ultime rivelazioni

«Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo». A "Mattino Cinque News" il giornalista e direttore del settimanale "Nuovo", Riccardo Signoretti, svela alcuni scottanti retroscena sulla presunta separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Tuttavia, per il giornalista, la situazione non sarebbe precipitata negli ultimi giorni ma ci sarebbero state già diverse avvisaglie nonostante i continui tentativi di nascondere la crisi.

Lite dopo la cena di San Valentino

L'ultima lite sarebbe scoppiata dopo la cena organizzata a San Valentino dal ristorante di Carlo Cracco in galleria a Milano, mostrata nelle stories di Fedez.

Nelle immagini pubblicate solo dal rapper (ma non dalla moglie) si vedeva una tavola imbandita con tanto di petali di rosa. Uno scenario completamente diverso rispetto a quello che si racconta a poco più di una settimana di distanza: «Perché questa cena? Forse era già programmata, non lo so. Forse c'era un accordo con il ristorante, si dice anche che ci sia stata un'accesa lite subito dopo la cena. Se ne dicono davvero di tutti i colori».

Fedez in Florida?

Signoretti ha svelato poi altre voci che circolano sul conto dei Ferragnez: «Sembra che lui sia proprio da un'altra parte - ha proseguito il giornalista riferendosi a Fedez -. Ho letto anche che stia già cercando casa e che abbia un budget di 17 mila euro al mese per l'affitto. Anzi, una mia amica mi ha rivelato che dopo essere tornato da Miami (dove era stato di recente con la sua manager qualche settimana fa, ndr) avrebbe confidato che intende andare a vivere, o comunque spostarsi più spesso negli Stati Uniti. Lì è molto amico di un manager importantissimo di un'azienda automobilistica e sposato con una cantante che gli avrebbe offerto appoggio per ricominciare o approfondire la carriera musicale in Florida».