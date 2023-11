Chanel Totti "regala" un'Audi da 168 mila euro al fidanzato Cristian Babalus: il concessionario è quello degli youtuber che uccisero il piccolo Manuel

Chanel Totti, 16 anni, ha regalato al fidanzato Cristian Babalus un'Audi R8 GT da 168mila euro... «Ma solo per 24 ore», precisa la figlia del noto ex calciatore Francesco Totti che si è recata alla concessionaria di Gabriele Morabito, nota per noleggiare auto ai vip, dove ha organizzato la sorpresa per il fidanzato. Lo stesso salone pubblicizzato dagli youtuber "The Borderline", che a Casal Palocco guidavano la Lamborghini che provocò l'incidente in cui morì il piccolo Manuel.

Il regalo a sorpresa sui social

Su Instagram i due hanno pubblicato diverse storie: un super regalo per Cristian che apre una porta della concessionaria e si ritrova davanti il potente bolide costruito solamente in poco più di 300 esemplari.

Il modello più potente dell'Audi, capace di raggiungere i 100 km all'ora in poco più di 3 secondi. A quanto pare, il giovanissimo potrà salirci a bordo per 24 ore.

Non troppo tempo fa i due piccioncini erano stati avvistati a bordo di una potente Lamborghini, facendo preoccupare la mamma di Chanel, come prenderà Ilary Blasi questa sorpresa?



Le critiche

Ultimamente Chanel sta ricevendo numerose critiche sui social, molti contestano il fatto che alla sua età la ragazza dovrebbe essere a scuola e non in giro per il mondo con il fidanzato. La coppia è infatti tornata da pochissimo da una vacanza a Tenerife che i due sui social hanno ostentato pubblicando foto di cene lussuose e aperitivi al tramonto, tutto questo ostentare all'età di 16 anni nuoce all' immagine di Chanel, che però pare non essere minimamete disturbata dalle critiche e dai giudizi.