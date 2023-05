Strage di Capaci, Scamarcio legge Falcone: «La mafia non è invincibile»

Il Consiglio regionale della Puglia ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna e per ricordare Giovanni Falcone, Francesco Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e il salentino Antonio Montinaro, nell'anniversario della strage di Capaci. A Calimera, paese d'origine di Montinaro, è oggi arrivato - come ogni anno - don Luigi Ciotti di Libera. Mentre a Bari, in Corte d'Appello, la cerimonia di commemorazione ha visto protagonista l'attore Riccardo Scamarcio, che ha letto a una gremita aula del tribunale alcuni dei discorsi più significativi fatti dal magistrato siciliano.

L'articolo completo al link