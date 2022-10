Una panchina vista mare ispira sempre tanto sentimento, emozioni che ora hanno un nome. La terrazza panoramica di una nota gelateria a Torre dell’Orso, marina di Melendugno in provincia di Lecce, da qualche giorno ha dato i nomi di azioni e sentimenti a delle sedute. E così si trova la panchina per “fare pace”, per “litigare”, “per coccolare”, per “limonare”, per “mangiare”.