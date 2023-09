Furto di statue al cimitero: i malviventi portano via un'opera sacra

Non c’è pace per i defunti del cimitero comunale di Brindisi: nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni ignoti hanno profanato la cappella della famiglia Colaianni, imprenditori locali nel settore dell’edilizia, riuscendo ad asportare una statua (rappresentante il Sacro Cuore di Gesù e alta circa un metro) che risaliva a cento anni fa. Un’opera in gesso che sul mercato nero dei cimeli sacri potrebbe avere un modesto valore commerciale, mai quanto al valore affettivo che nutriva questa famiglia