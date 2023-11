Furti di olive nelle campagne: cresce l'allarme

Furti di olive, alberi danneggiati e undici quintali recuperati in appena ventiquattrore nella sola Bitonto: con la campagna olivicola, uno dei settori strategici dell'economia, ormai completamente entrata nel vivo, risuona l'allarme per le razzie nelle campagne che si estendono a nord di Bari, dove le incursioni si sono susseguite ripetutamente nel corso delle ultime settimane.

Un fenomeno che sta costringendo gli agricoltori e i vari consorzi di vigilanza rurale e gli istituti di sicurezza privati a presidiare il raccolto per sventare i raid diurni e notturni, in modo particolare. I danni sono enormi perché gli alberi vengono colpiti con le verghe di ferro. E c'è anche chi ha perso tutto perché l'uliveto è l'unica forma di reddito familiare.