Funerali fisioterapista ucciso, le lacrime del figlio: «Sei la mia roccia»

"Sei la mia roccia, la persona più solare che abbia mai conosciuto, la persona che ambivo a essere, ma ora non ci sei e non so come sia possibile. Farò di tutto per essere la versione migliore di me contro ogni ostacolo, te lo prometto". Lo ha detto il 26enne Marcello Di Giacomo nel corso dei funerali di suo padre Mauro, il fisioterapista 63enne ucciso a colpi di pistola lunedì sera a Bari.