A Surbo un grave incidente si è verificato in mattinata in centro, a pochi metri dal Comune. Un anziano, un uomo di 92 anni, è stato investito da un'auto, pare mentre attraversava la strada. Attimi di paura perché l'uomo è rimasto incastrato tra la ruota dell'auto e il marciepiede e per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.