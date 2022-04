La presidente greca in visita nella Grecia Salentina

La presidente greca Katerina Sakellaropoulou in visita nel Salento, nella culla della Grecìa Salentina. Il primo incontro questa mattina a Castrignano de’ Greci, accolta Roberto Casaluci presidente dell'Unione e sindaco del Comune di Castrignano dei Greci, per l’inaugurazione della stele commemorativa del 20° anniversario dell’Unione dei Comuni. Poi si sposterà a Carpignano (11.30), Melpignano (12), Zollino (13) e a Calimera per ricevere la cittadinanza onoraria (ore 16.30). Poi, visiterà Martignano (18), Soleto (18.40) e Sternatia (19.20). Domani sarà a Cutrofiano, Sogliano, Martano e Corigliano.

La presidente greca in visita nella Grecìa Salentina: la cerimonia