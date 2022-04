La presidente greca in visita nella Grecìa Salentina: la cerimonia

La presidente greca Katerina Sakellaropoulou in visita nel Salento, nella culla della Grecìa Salentina. Il primo incontro questa mattina a Castrignano de’ Greci, accolta Roberto Casaluci presidente dell'Unione e sindaco del Comune di Castrignano dei Greci, per l’inaugurazione della stele commemorativa del 20° anniversario dell’Unione dei Comuni. Poi si sposterà a Carpignano (11.30), Melpignano (12), Zollino (13) e a Calimera per ricevere la cittadinanza onoraria (ore 16.30). Poi, visiterà Martignano (18), Soleto (18.40) e Sternatia (19.20). Domani sarà a Cutrofiano, Sogliano, Martano e Corigliano.

La visita

Kalòs Irtate recita il cartello stradale all'ingresso. Benvenuti, in griko. La traduzione è in piccolo, più giù: italiano, inglese, francese e tedesco. È l'ingresso di Calimera, ma potrebbe essere Martano, Sternatia o uno degli altri centri di quest'isola ellenofona nel cuore della provincia di Lecce: 12 Comuni in tutto, 60mila abitanti in totale, masserie e antiche corti, palazzi marchesali e chiesette, ultima propaggine della grecità di Terra d'Otranto. Grecìa salentina, come abbiamo imparato a chiamarla da qualche decennio a questa parte: prima mediaticamente inesistente, ora sulla bocca di tutti da quando la pizzica è diventata Notte della Taranta.

Il territorio griko



La stele del IV secolo a.C donata da Atene è sempre lì, dal 1960: simbolo di fratellanza, manifestazione di amicizia con la patria di Eschilo e Pericle, emblema del gemellaggio alimentato da viaggi e scambi culturali. Katerina Sakellaropoulou trascorrerà qui il fine settimana delle Palme, in visita ufficiale fra tour e la cittadinanza onoraria che le verrà conferita. Un uomo seduto alla panchina ha saputo dell'arrivo della presidente della Repubblica Greca, ed è di buon umore più del solito. Kalimera, dice sorridendo. Buongiorno ed è una fortuna averlo trovato. Al bar, in edicola, in farmacia si parla italiano. Non è più come nei Paesi Baschi o nelle Fiandre dove la lingua è vita quotidiana: qui sotto i 60 anni è difficile trovare qualcuno che comprenda o sappia leggere il griko, il passaggio di testimone è rimasto incompiuto. Meglio sgomberare subito il campo dalle illusioni: i ragazzi si fermano a Kalispera o Kalinifta, giusto qualche altra parola, una strofa di un canto e poco, pochissimo altro. Cosa non ha funzionato è difficile dirlo: fino agli anni 50 del secolo scorso non c'era casa dove non si parlasse il griko, inevitabile che l'alfabetizzazione (scolastica e televisiva) andasse in un'altra direzione, un peccato che l'obiettivo dichiarato di tutelarne l'uso abbia centrato il bersaglio solo in limitati ambiti scolastici o culturali.



Niente nostalgia, però. Non ci sono battaglie vinte o perse, è andata così. Il griko ha perso la sua caratteristica di lingua d'uso e si è trasformato in altro. Le poesie di Franco Corlianò continueranno a essere studiate e il dizionario griko di Salvatore Tommasi resterà un baluardo per gli studi linguistici. Più sostrato culturale che carne viva, però. Quasi musealizzato.



Le tesi sulle origini, tutte suggestive, continuano a scontrarsi l'una con l'altra. Un dibattito riaperto nientemeno che dal tedesco Gerard Rohlfs, uno dei più grandi glottologi del secolo scorso: si stabilì da queste parti per un po' di tempo e argomentò che il griko era nato delle colonie della Magna Grecia pre-romana. Tesi scientificamente confutata, più verosimili le origini greco-bizantine: per alcuni riconducibili ai lasciti tardo-antichi dell'Impero romano d'Oriente, per altri alla riconquista medievale di Bisanzio con l'apporto decisivo dei monaci basiliani. Epoca d'oro, quest'ultima, in cui l'isola grika si estendeva da Gallipoli a Otranto in un territorio molto più ampio prima che gli obblighi del rito latino (al posto di quello greco) e il Concilio di Trento riducessero l'isola ellenofona all'attuale area.



Nel secondo Novecento è materia socio-antropologica da studiare. Arriva anche Pier Paolo Pasolini, ma si resta sempre sul filo del rasoio: il rischio è finire dimenticati, lentamente risucchiati dalla modernità che assorbe tutto. Serve un'intuizione, un azzardo, un'inversione di rotta. Un gruppo di giovani sindaci - corre l'anno 1990 - s'inventa il Consorzio dei Comuni della Grecìa salentina: è il primo esperimento nel Salento. Quando nel 1999 arriva la legge sulla tutela delle minoranze linguistiche la svolta diventa sociale, politica ed economica: il Consorzio si trasforma in Unione dei Comuni e si mette in moto un motore perfetto per sviluppare progetti, attrarre finanziamenti, avviare cantieri, recuperare centri storici, firmare produzioni culturali e organizzare eventi come nessun altro da Lecce in giù. È la Grecìa salentina per come la conosciamo oggi: un punto di riferimento, pur tra i difetti, a cui guardare quando alle parole bisogna far seguire i fatti. Il fare che si aggiunge al pensare.



Qualche purista grida al tradimento, ma il dado ormai è tratto. Nasce la Notte della Taranta che si prende le grandi piazze, diventa Festival e muove le grandi masse con il concertone di Melpignano di fine agosto: fiore all'occhiello per suggestione culturale e indotto economico, vetrina televisiva di livello nazionale, fucina di talenti in giro per il mondo. Più che la svolta è la chiave di volta. La Notte della Taranta è l'architrave su cui poggia un modello di crescita. Nasce il Festival Canti di Passione che reinterpreta le cantiche della Settimana Santa con una serie di concerti sacri nelle chiese, ma è solo uno dei figli della Taranta. Un lungo elenco di idee, proposte ed eventi che non basterebbe un'intera pagina. L'Unione dei Comuni è la macchina che guida questo processo, lo reinventa ogni volta e lo finanzia tra bandi e misure speciali: occasione d'oro da non sottovalutare e un'intera generazione non se la lascia scappare.



Certo, qualcosa si è perso per strada e a scorrere l'elenco degli obiettivi dello Statuto dell'Unione c'è molto che è rimasto irrealizzato: servizi non più partiti, il sogno sfumato di un corpo unico di agenti municipali, la mancata centralizzazione di progetti e tributi, gli uffici comunali con effetto doppione. Criticità che, però, non scalfiscono i risultati raggiunti e il volto cambiato di un intero territorio: la cultura che richiama i turisti, le masserie eccellenza della nuova ricettività, il reticolo dei b&b diffusi dove una volta c'erano catapecchie, nuove opportunità occupazionali, piccole aziende che s'inventano brand, zone industriali in espansione. È la nuova Grecìa salentina che prima non esisteva: la terra da cui una volta si scappava (verso Lecce, verso il Nord, verso la Svizzera) diventa buon retiro per chi viene da fuori e chance di lavoro per chi vi fa ritorno. Non si parte più. O, almeno, non si parte più numerosi come si faceva una volta.

Restano i campanili, ovviamente. Nessuno s'illuda che qui si vada d'amore e d'accordo su ogni cosa: invidie e rancori, Martano contro Calimera, sindaci che sgomitano, dispute su incarichi e finanziamenti. Il quadro rispecchia la storia della litigiosa madrepatria, ma pur sempre culla della democrazia: i Comuni della Grecìa salentina come le Città-Stato dell'Ellade, suggestiva analogia a 25 secoli di distanza. Ciascuno geloso della propria autonomia al punto da rischiare una guerra contro il vicino. Ma pronti, tutti, a fare squadra se c'è un alto traguardo da raggiungere, nell'interesse di tutti. Pronti a fare scudo come i greci a Maratona contro i Persiani quando la battaglia è vitale e in gioco c'è il futuro. Fratelli greci allo specchio, qualcosa vorrà pur dire. Kalòs Irtate, presidente.

