Per mettere fine agli assalti di bestiame da parte dei branchi di lupi sono stati allevati cani pastori abruzzesi a stretto contatto con gli animali delle aziende agricole della Terra delle Gravine. I cani, in questa maniera, sono diventati un deterrente per gli attacchi dei lupi, ma secondo un concetto di convivenza e di tutela di tutte le specie.