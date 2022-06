Uccisero un 26enne fuori dalla discoteca: due condanne a 15 e 11 anni

Pene comprese tra gli 11 e i 15 anni di reclusione. È la sentenza emessa poco fa nell'ambito del processo che si è celebrato con rito abbreviato per la morte di Donato Monopoli, 26enne di Cerignola picchiato in una discoteca alla periferia di Foggia nell'ottobre 2018. Il giovane morì dopo sette mesi di coma.

Le condanne

Il giudice foggiano ha condannato Francesco Stallone a 15 anni e 6 mesi mentre Michele Verderosa a 11 anni e 4 mesi. Per entrambi l'accusa è di omicidio volontario; il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche. Il pm Roberto Galli aveva chiesto per entrambi una condanna a 14 anni e 4 mesi di reclusione. Quella sera del 6 ottobre 218 i due imputati, entrambi 30enni, pestarono a sangue Monopoli all'interno di una discoteca che si trova in via Trinitapoli a Foggia. Monopoli morì dopo sette mesi di agonia all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Nel corso del processo si sono costituiti parte civile i genitori e i fratelli di Donato Monopoli, insieme all'altro giovane aggredito in discoteca.