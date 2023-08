Uccisa in tabaccheria, omicida in fuga: è giallo. Il delitto a Foggia a colpi di coltello

Una tabaccaia di 70 anni è stata uccisa a coltellate nella tarda mattinata a Foggia. Si tratta della titolare della rivendita di via Marchese De Rosa, che proprio oggi aveva riaperto i battenti dopo le ferie di agosto.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini cercando di capire se si sia trattato di una rapina finita in tragedia. Caccia all'omicida, in fuga. Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l'autore dell'omicidio. A supporto dell'attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

Il tragico precedente

L'episodio ricorda quanto accaduto quasi tre anni fa: Francesco Traiano, il titolare del bar "Gocce di Caffè", morì poco dopo l'assalto alla sua attività, sempre a Foggia.

Il decesso il 9 ottobre 2020 a causa delle gravi ferite all'occhio durante un colpo compiuto il 17 settembre precedente all'interno del suo locale.