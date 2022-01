“La sposa calabrese”, polemica sulla fiction girata in Puglia

Questa volta la polemica passa dalla Calabria prima di arrivare in Puglia, ma sempre di stereotipi si parla. Sta facendo infatti discutere la fiction andata in onda in questi giorni su Rai 1 dal titolo "La sposa calabrese", grande successo di share, produzione girata tra Piemonte e la Puglia in buona parte girata tra Monte Sant'Angelo e Vieste. La storia narra della vendita di una giovane ragazza calabrese a una famiglia del nord Italia, raccontando uno scenario sociale molto cupo legato al passato della regione meridionale in cui la tratta delle giovani donne a quanto pare non era una rarità.

APPROFONDIMENTI CULTURA Blanca, nuova indagine: la scrittrice Patrizia Rinaldi torna in... SPETTACOLI Manduria protagonista su RaiUno: set in Puglia per il film "I...

La fiction è ambientata negli anni 60 e il matrimonio per procura era una realtà consolidata in varie realtà geografiche. Oltre alla storia in sé però i calabresi si sono sentiti offesi dalla fioritura di stereotipi meridionali con cui è stata rappresentata la loro regione, per non parlare del dialetto ancora una volta ignorato e sostituito con il generico "meridionalese" ottenuto con sfumature siculo- napoletane, utilizzato da cinema e Tv. Ma non è tutto, perché a quanto pare ad offendersi sono stati anche i cittadini di Vieste, vedendo le loro location utilizzate con la targa "Calabria" ma anche associate a situazioni di degrado sociale in cui evidentemente la Puglia non si riconosce.