Proposta di matrimonio in classe: il prof chiede la mano della collega con l'aiuto degli studenti

Una proposta di matrimonio a sorpresa e con l'aiuto di alcuni complici. E' accaduto in un liceo di Peschici, in provincia di Foggia dove un professore ha chiesto la mano alla sua fidanzata, una collega, coinvolgendo gli alunni.

La sorpresa in classe

Una vera e propria sorpresa organizzata grazie all'aiuto degli studenti che hanno Un professore di un liceo di Peschici, in provincia di Foggia, ha deciso di chiedere alla sua fidanzata e collega di sposarlo.

Così i ragazzi hanno fatto partire la musica, "Quel posto che non c'è" dei Negramaro, sulle note della canzone della band salentina alcuni di loro sono entrati, uno alla volta in classe, portando all'ignara prof dei fiori. Fino a quando non è arrivato il fidanzato-professore che si è inginocchiato davanti alla sua amata e le ha chiesto di sposarlo con tanto di anello.

Impossibile trattenere la gioia e gli applausi degli studenti emozionati perché dopo 12 anni di fidanzamento il prof ha finalmente trovato il coraggio di farsi avanti e sposare il suo grande amore.