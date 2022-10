Estorsioni ad imprenditore delle slot machine: due arresti

Alle prime ore del mattino i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che dispone misure cautelari a carico di 4 indagati per estorsione e lesioni personali.

Come agivano

Hanno picchiato e minacciato un imprenditore nel settore delle slot machine a Lucera prima di farsi cedere il 50% delle quote societarie e poi a farsi versare 300 euro al mese per consentirgli di continuare a lavorare installando apparecchi in città. È quanto accertato dai finanzieri di Foggia che hanno arrestato, su ordinanza del gip, Vincenzo e Mario Cenicola, 38 e 48 anni; e hanno disposto il divieto di dimora nel comune di Lucera (Foggia) nei confronti di Antonio Cenicola, 38 anni; ed Emanuele Testa di 34 anni. Gli indagati sono accusati di estorsione e lesioni personali.

Attraverso le indagini i finanzieri hanno scoperto che i quattro hanno picchiato e minacciato, anche con l'uso di armi, la vittima che avrebbero anche costretto a rinunciare a gestire vecchi clienti e a cercarne di nuovi in città.