Lesina - Poggio Imperiale, un morto nello scontro tra due auto: vittima un 28enne. Nell'incidente anche un ferito

Incidente stradale nel giorno di Pasqua: nello scontro tra due auto è morto un 28enne, un altro è rimasto ferito nell'impatto. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale che collega Lesina a Poggio Imperiale nel Foggiano.

Cosa è successo

Le cause sono ancora tutte da ricostruire, fatto sta che due auto che viaggiavano a pochi chilometri dal centro abitato di Poggio Imperiale sono entrate in collisione: la vittima e ferito viaggiavano a bordo della stessa vettura quando si è scontrata con un altro mezzo che la precedeva. Il 28enne è morto sul colpo, l'altro passeggero invece è stato ricoverato in ospedale dopo l'arrivo del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico. la strada infatti ha registrato rallentamenti e lunghe code in attesa di rimuovere i mezzi dalla strada.