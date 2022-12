Due 18enni - Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio- sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 sulla provinciale 95 che collega Cerignola a Candela, nel Foggiano.

I due, residenti a Cerignola, erano a bordo di una Ford Fusion guidata da Costantino che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero. L’impatto è stato tremendo e non ha dato scampo alle due vittime. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenzi della polizia di Stato e soccorritori del 118.

APPROFONDIMENTI FOGGIA /Foto BRINDISI Scuolabus in retromarcia investe e uccide una donna: dramma in contrada Betlemme SALENTO L'auto si cappotta sulla via del mare: un ferito sulla via del mare BARI Infarto fulminante, Poggiorsini in lutto per la morte del sindaco Dimauro

Le vittime

Francesco e Carmine frequentavano la VB Agraria dell'istituto Pavoncelli di Cerignola, dove questa mattina i loro banchi sono rimasti vuoti, occupati solo da un mazzo di fiori. “La vostra scomparsa ha sconvolto tutti. Un silenzio assordante è sceso nelle aule e nei corridoi - si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto -. Alle 10 al triplice suono della campanella la comunità scolastica del Pavoncelli osserverà un minuto di silenziodedicato ai nostri cari Francesco Pio e Carmine, studenti modello della 5B Agraria”. “Si può morire a 18 anni? Francesco Pio e Carmine ora brillano con gli angeli”.