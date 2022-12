Incidente, l'auto si schianta contro un albero: morti due compagni di banco 18enni

Due 18enni - Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio- sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 sulla provinciale 95 che collega Cerignola a Candela, nel Foggiano.

I due, residenti a Cerignola, erano a bordo di una Ford Fusion guidata da Costantino che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero. L’impatto è stato tremendo e non ha dato scampo alle due vittime. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenzi della polizia di Stato e soccorritori del 118.