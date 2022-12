L'auto si cappotta sulla via del mare: un ferito sulla via del mare

Incidente nella notte lungo la Provinciale 209 che collega Torre San Giovanni, frazione di Ugento, a Felline, frazione di Alliste, nel Salento.

Un'auto - una Fiat Multipla - per motivi ancora tutti da accertare - si è cappottata. Per estrarre l'automobilista rimasto incastrato nell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'automobilista, ferito, in ospedale.