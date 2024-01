La svolta del Policlinico: da martedì attive otto nuove sale operatorie

Da martedì prossimo prende il via l'attività chirurgica nel nuovo reparto operatorio del Policlinico Foggia, che si trova nel plesso ex pediatrico dell'azienda ospedaliero universitaria. Sono otto le sale operatorie: quattro al primo piano, riservate a interventi di Neurochirurgia, Ortopedia e Otorinolaringoiatria, e altrettante al secondo piano per Chirurgia generale, Chirurgia plastica e Chirurgia toracica.

Il sopralluogo del presidente Emiliano

Prima dell'apertura al pubblico, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ha effettuato un sopralluogo insieme al direttore del Policlinico Foggia Giuseppe Pasqualone. «Si tratta di una vera e propria rivoluzione - ha affermato Emiliano - qui stiamo investendo tantissimo: quando sono diventato presidente della Regione, l'ospedale di Foggia non era Policlinico.

Oggi questo reparto operatorio nuovo di zecca, si affianca alle operazioni di ricostruzione dell'area del vecchio Policlinico che andrà demolita, e servirà a superare la carenza delle sale operatorie attuali». «Mi auguro possa consentire ai valentissimi operatori di intervenire e di guarire tanta gente".

"Un'altra buona notizia - ha aggiunto Emiliano - è che il direttore generale ha deciso di avviare proprio in quest'ala del Policlinico la Cardiochirurgia, che era in attesa da anni. Ovviamente non è semplice, ma questa provincia ne aveva assolutamente diritto. Ci si operava o in altri ospedali della Puglia, o fuori regione. Questa Cardiochirurgia si aggiungerà a quella di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, anch'essa attivata dalla mia amministrazione. È una bella soddisfazione che ci siamo tolti».