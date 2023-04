Pedone investito da uno scooter mentre attraversa la strada: 14enne in ospedale. Sarà sottoposto ad operazione. Caccia al pirata della strada

Ha investito un pedone con lo scooter mentre attraversava e poi è scappato. Ora è caccia al pirata della strada. L'incidente è avvenuto venerdì sera in via Luigi Miranda a Foggia. Intorno alle 22.20 un 14enne stava attraversando, all'altezza del distributore di benzina dell'Ipercoop, quando è stato travolto in pieno da uno scooter. La moto, secondo le prime ricostruzioni, ha sorpassato da destra un'auto che si era fermata per consentire al giovane di attraversare.

L'impatto è stato inevitabile tanto che anche il conducente dello scooter è caduto a terra dopo lo scontro, ma poi è risalito in sella ed è scappato facendo perdere le proprie tracce.

Il 14enne è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia a causa delle numerose fratture scomposte riportate. Domani il ragazzo sarà sottoposto ad operazione.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale che hanno acquisito le immagini delle telecamere che potranno grazie alla quali si cercherà di risalire al pirata della strada.