Maltrattava la madre: pretendeva soldi per comprare la droga. Arrestato

Dovrà rispondere di maltrattamenti ed estorsione un giovane di Foggia arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia. L'uomo avrebbe preteso continue somme di denaro dalla madre, maltrattandola, con l'obiettivo di comprare della droga.

Con questa accusa agenti della Squadra mobile della Questura di Foggia hanno arrestato, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip dauno, un giovane foggiano. Questi si trova ora agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica. L'indagato è accusato di maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre. A quanto si apprende l'uomo pretendeva continuamente dalla mamma denaro che poi destinava all'acquisto di droga e quando la donna si rifiutava di consegnarglielo la minacciava di morte, in una circostanza anche impugnando un coltello, e distruggeva il mobilio in casa.

Nel giugno scorso al rifiuto della donna di dargli altri soldi il giovane l'ha aggredita colpendola con una scarpa e provocandole un ematoma alla coscia giudicato poi guaribile in venti giorni. Inoltre, l'indagato era solito disturbare la donna anche di notte quando rientrava a casa, sotto l'effetto di droga e la obbligava ad attenderlo sveglia per controllarlo. La donna era costretta a nascondere denaro e oggetti preziosi in casa perché più volte il figlio aveva tentato di rubarglieli.