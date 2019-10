Rifiuti, da Lecce a Foggia imprese di raccolta nel mirino: nuovo rogo. Distrutti dieci autocompattatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fiamme hanno distrutto il deposito e dieci autocompattatori. L'incendio che è divampato stanotte nella sede di una azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in alcuni comuni della provincia di Foggia , è ora sotto la lente dei carabinieri. Il rogo è divampato a Chieuti, dove l'impresa ha il suo quartier generale, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco di San Severo, Lucera e Foggia.Incendi simili, a depositi e mezzi di imprese che si occupano della raccolta dei rifiuti solidi urbani in Puglia , ne sono avvenuti altri due nel Salento, solo nell'ultimo mese. Il primo ha interessato la Monteco, colosso della raccolta che si è aggiudicata l'appalto a Lecce e, fino a qualche anno fa, gestiva anche quella di Brindisi. Il secondo ha bruciato alcuni mezzi della Bianco, con sede lungo la strada fra Caprarica e Martano, sempre nel Salento. In tutti e tre i casi, a occuparsi dei roghi sono ora i carabinieri.