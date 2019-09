Incendio nel deposito Monteco: tre camion e plastiche in fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Fiamme e fumo nero nel primo pomeriggio di oggi presso i depositi delladi Lecce: un incendio violentissimo ha completamente distrutto tre dei camion dell'azienda, che si occupa della raccolta di rifiuti urbani. Nell'incendio sono andati a fuoco anche centinaia di mastelli di plastica ancora intonsi, avvolti da carta e cellophane. Una densa nuvola nera si è sollevata in cielo nel primo pomeriggio, invadendo la zona con un forte odore di bruciato.Tutto sarebbe partito dal rogo di alcune sterpaglie su cui incendio ora si indaga per capire se vi fosse la volontà che il fuoco si prpagasse all'azienda, la cui sede si trova nel quartiere di Borgo San Nicola, alla periferia nord diFortunatamente l'intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato che l'incendio si propagasse all'interno del deposito.L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando diversi cittadini hanno iniziato a notare intense colonne di fumo nero sollevarsi nell’aria dal rione Borgo San Nicola.La polizia ha acquisito le videocamere di sorveglianza, in ogni caso, per fare chiarezza sull'accaduto.