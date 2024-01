Maxi frode sull'Iva da 40 milioni (per la vendita online di pneumatici): l'inchiesta è partita dalla Puglia

È nata per iniziativa della guardia di finanza a Genova e Foggia la maxi indagine su una frode all'Iva per 40 milioni di euro che oggi, con il coordinamento dell'ufficio di Torino della procura Europea-Eppo, ha portato all'emissione di cinque ordinanze di custodia cautelare. La frode è stata portata avanti, secondo gli investigatori, da un gruppo di persone - originarie del foggiano - che gestiva una vasta attività di vendita online di pneumatici.

La genesi dell'inchiesta

Gli accertamenti sono cominciati dopo le denunce presentate da due cittadini che, dopo aver ricevuto la merce richiesta, si sono insospettiti per il fatto che la fattura fosse arrivata da società con sede nelle Canarie e senza l'addebito dell'Iva. All'indagine ha partecipato anche il nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza di Roma, che in collaborazione con le forze di polizia francesi si sta occupando dell'oscuramento dei siti internet riconducibile all'organizzazione; inoltre ha proceduto al sequestro di Bitcoin per un valore di 54mila euro.