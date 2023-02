Colpì in testa ristoratore per poi derubarlo: 18enne arrestato per rapina aggravata

Colpì in testa ristoratore per poi derubarlo: con l'accusa di rapina aggravata un 18enne è stato arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, sulla base di un'ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Foggia. Il giovane è ritenuto l'autore di una rapina ai danni del titolare di un ristorante giapponese del posto, compiuta lo scorso 6 novembre a Cerignola.

Le telecamere hanno permesso di individuare il giovane

La vittima, secondo quanto accertato dalla Polizia, venne colpita al capo con un grosso oggetto metallico, probabilmente il calcio di una pistola o una chiave inglese, e poi derubata del borsello personale che conteneva l'incasso della serata, il telefono cellulare ed un blocchetto di assegni in bianco. I filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona avrebbero permesso di individuare nel 18enne il presunto autore della rapina. A casa del giovane la Polizia ha recuperato gli abiti indossati dal giovane durante la stessa sera dell'azione criminale ed una pistola a salve. Il 18enne si trova ora agli arresti domiciliari.