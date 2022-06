Aspetto sociale, ambientale e governance: l'impresa sostenibile alle prese con le incognite Esg. Mancano indicatori univoci

Si fa presto a dire Esg. Le grandi aziende – ma ormai pure quelle di dimensioni relativamente più contenute – non possono più fare a meno di preoccuparsi della propria sostenibilità: anche sulla base di queste informazioni sono valutate da investitori e banche, oltre che dal pubblico. Se però esiste (ed è ben noto) il rischio del greenwashing, della spruzzata di verde usata per mascherare comportamenti non particolarmente virtuosi, bisogna...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati