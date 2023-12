Tutto è iniziato il 6 marzo del 2019, con le file davanti agli uffici postali per riscuotere il reddito di cittadinanza.

Era un'Italia diversa, con i Cinquestelle al governo che dai balconi gridavano di aver abolito la povertà ei navigator nei centri nell'impiego che dovevano traghettare i percettori del sussidio verso il mondo del lavoro. Sono bastati pochi mesi però perché il “sogno” si scontra con la realtà. E a quel punto sono iniziati a emergere con nitidezza i limiti di uno strumento partito con un'ambizione troppo grande, quella di essere sia una misura anti-povertà che un efficace strumento di politica attiva per il lavoro. Poi è sopraggiunta la pandemia e la platea dei percettori dell'aiuto si è ingrossata come un mare in tempesta. Per migliaia di famiglie in crisi il reddito di cittadinanza è diventato a quel punto un salvagente indispensabile. Tuttavia, una volta finiti i lockdown, ha preso il largo, dapprima timidamente, l'operazione di smantellamento del sussidio, con nuovi paletti per gli occupabili. A dare i primi colpi di scalpello ci ha pensato il precedente governo Draghi. Poi, con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi , la stretta si è man mano intensificata, i mesi di fruizione del sussidio per chi è in condizione di cercare lavoro sono stati portati a sette nel 2023 ed è stato messo in campo un nuovo strumento, il Supporto per la formazione e il lavoro, che vale 350 euro al mese ma prevede obblighi più stringenti per i beneficiari. In primis quello di partecipare con continuità ai percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro proposti da centri per l'impiego e agenzie per il lavoro. Così, tra meno di un mese, si spegneranno definitivamente le luci sul reddito.

RESTRIZIONI

Durato quasi un lustro, il reddito di cittadinanza è costato allo Stato più di 30 miliardi di euro. A dicembre dell'anno scorso le famiglie raggiunte dal sussidio erano più di un milione, per una spesa complessiva pari a 620 milioni di euro al mese, mentre adesso sono meno di 800 mila e pesano sulle casse dello Stato per circa 400 milioni. Segno che la stretta avviata dal governo, unita all'inasprimento dei controlli anti-furbetti, altro clamoroso tallone di Achille di uno strumento di cui hanno beneficiato anche mafiosi e collezionisti di supercar, ha dato i suoi frutti. Le prime interruzioni dei pagamenti per i cosiddetti occupabili sono scattate ad agosto. Sono circa 300 mila gli ex percettori dell'aiuto che hanno già ricevuto dall'Inps il fatidico sms che li avvisava della multa del sussidio. Di questi circa uno su tre ha già fatto domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro. Altri 750 mila nuclei circa invece a gennaio si traslocheranno verso l'Assegno di inclusione, l'altra prestazione di sostegno destinata a sostituire il reddito di cittadinanza e riservata alle famiglie con minori, disabili e anziani. L'Adi dà diritto a 500 euro al mese.

CONTRACCOLPI