Federico Sutti: «Verrà dall’estero la sveglia al mercato immobiliare di Roma»

Roma mercato immobiliare in ripresa: i prezzi delle case sono in crescita e nell’arco dei prossimi 5 anni dovrebbero aumentare del 20%. «Nel centro storico il costo al metro quadro dei prodotti residenziali signorili potrebbe superare presto la soglia di 10mila euro al metro quadro e avvicinarsi così ai livelli di Milano». Parola di Federico Sutti, managing partner dello studio legale Dentons, specializzato in operazioni immobiliari. Con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati