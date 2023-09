Il portafoglio gestito dalle Reti di consulenza finanziaria raggiunge i 747 miliardi di euro a fine giugno.

I risultati del bilancio della prima metà dell’anno segnano così una crescita patrimoniale pari al 6,9%, rispetto al valore assoluto registrato a fine 2022, alla quale hanno contributo in maniera determinante i volumi di raccolta realizzati nei primi sei mesi dell’anno (3,6 pp) e le performance dei mercati finanziari (3,2 pp).

Nel dettaglio, gli strumenti finanziari, le gestioni patrimoniali e i prodotti assicurativi/previdenziali hanno raggiunto i 630,5 miliardi rappresentando nel complesso l’84,4% del patrimonio; di questi la quota investita in prodotti di risparmio gestito si attesta a 477,3 miliardi. Il sistema si conferma riferimento per un numero sempre più ampio di risparmiatori italiani che, come registrano i dati, affidano i loro risparmi al servizio di consulenza per gli investimenti finanziari e patrimoniali.

