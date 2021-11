Èquipe medica eccellente, ma in ospedale l’assistenza è da bocciare

All’origine di un peccato c’è sempre una mela. Quella che gli viene offerta nel reparto di un grande ospedale di Roma, appena dopo il ricovero, è verde. Dura. Il paziente che la riceve cerca invano un coltello per tagliarla. Quello di plastica in dotazione è inadeguato e si spezza al primo assalto. Per questo ricorda – nelle sue precedenti peripezie ospedaliere – di aver sempre ricevuto mele cotte. Questa no, non è cotta. Senza coltello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati