Google, Amazon, Apple, Disney, Harley Davidson, Lotus sono attività di gran successo partite da luoghi insoliti, come un garage o un box.

Non fa eccezione Marinella, brand noto in tutto il mondo per le cravatte ma anche sciarpe, abbigliamento, bastoni da passeggio, scarpe. La bottega apre i battenti nel 1914 a Riviera di Chiaia, la celebre passeggiata lungomare di Napoli. Il negozio è tuttora lì, più ampio e più elegante, ma si è “allargato” con boutique a Roma, Milano, Londra, Tokyo: ne godono i grandi della Terra, compreso il futuro re d’Inghilterra Carlo. Ora il brand si appresta ad affrontare una nuova vita sotto la guida di Maurizio Marinella, terza generazione, amministratore unico e azionista con il 97% affiancato dal figlio Alessandro, brand family manager, entrato in possesso del 3% della srl, il 14 aprile 2019, grazie a una donazione del padre comprendente anche, immobili, case, appartamenti per complessivi 390 mila euro: per il trasferimento da padre a figlio, il 3% di Marinella è stato valutato 90mila euro. Come sui grandi del fashion, anche su Marinella la pandemia ha lasciato il segno, visto che il bilancio 2020 si è chiuso con una perdita di 1,1 milioni (coperta da riserve). Così i Marinella hanno dovuto ripensare i canali di vendita spingendo sull’online, ampliando la gamma di prodotti ai costumi da bagno e accessori vari, sia maschili che femminili. La nuova politica commerciale ha ridimensionato il peso della cravatta che un tempo rappresentava l’82% del business (oggi il 66%): le vendite in rete per ora si attestano al 15% dei ricavi. L’ultimo bilancio disponibile (2021) rivela che il totale dell’attivo è stato di 21,3 milioni, poco sopra al 2020, con una redditività tornata positiva (1 milione). Per supportare questa crescita è stato anche realizzato ad Agnano un capannone di 1.400 metri quadri dedicato all’e-commerce. E c’è poi Marinella Experience. Grazie all’accordo con alcuni tour operator, i turisti possono scoprire nel negozio il processo di realizzazione artigianale illustrato delle sarte anche per farsi fare la cravatta su misura: tempo un’ora, recapitata in albergo. C’è anche questo negli oltre 120 milioni di ricavi della “Marinella Farm”.