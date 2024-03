Il 2023 per i risparmiatori seguiti dalle Reti di consulenti abilitati all’offerta fuori sede si chiude con un patrimonio di 785,1 miliardi di euro, in crescita del 12,3% sullo scorso anno (698,9 miliardi). Un rialzo sostenuto da un lato per 6,3 punti percentuali dai volumi di raccolta realizzati nel corso dell’anno dai consulenti finanziari, dall’altro per 5,8 punti percentuali per effetto performance dei mercati finanziari. La componente in portafoglio rappresentata da prodotti del risparmio gestito cresce del 6,9% a/a e anche la parte amministrata chiude in positivo, con una raccolta sostenuta che alimenta la crescita dei titoli di stato, più che raddoppiati rispetto allo scorso anno (+125%), e delle obbligazioni corporate (+47,3% a/a) mentre le performance dei mercati spingono i titoli azionari (+15,6% a/a). Resta sottosoglia del 14,8% l’incidenza della liquidità sul portafoglio dei clienti che scende a 116,5 miliardi (-4,2% a/a).