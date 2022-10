Il mese di agosto si è chiuso in positivo per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, con una raccolta netta di 1,6 miliardi di euro. A prevalere sono stati gli investimenti sui prodotti del risparmio gestito che, superando il confronto con il mese precedente, rappresentano l’82,3% (1,3 miliardi di euro) della raccolta totale. I volumi di raccolta realizzati sugli strumenti finanziari amministrati si attestano a 580 milioni di euro, mentre le movimentazioni su conti correnti e depositi vedono la prevalenza delle uscite per 299 milioni. Il bilancio da inizio anno supera così 30 miliardi raggiungendo quota 30,4 miliardi. A confermare la solidità del sistema delle reti è il numero di clienti che, nonostante le dinamiche del momento che indurrebbero alla prudenza sul fronte degli investimenti finanziari, cresce di 109 mila unità negli ultimi otto mesi, superando la soglia di 4,9 milioni di clienti.