Spese record nel calcio nell’estate dei timori per l’economia e l’ambiente. E ancora una volta la vecchia Inghilterra è riuscita a sorprenderci. La Premier League ha sfondato il muro dei 2 miliardi di spesa: 2,246 per l’esattezza, legati a 273 acquisti. Le 254 cessioni hanno fruttato 884,8 milioni: il saldo finale è di -1,362 miliardi. Il campionato made in England, vera NBA del football, ha pareggiato negli acquisti le cifre combinate di Serie A (749,23 milioni), Ligue 1 (557,95 milioni), Liga (505,69 milioni) e Bundesliga (484,08 milioni), totale 2,296 miliardi. Il primato inglese precedente era del 2017: 1,62 miliardi. La frenata legata al Covid del 2020 e in parte del 2021 è stata abbondantemente superata. E qui c’è la sorpresa nella sorpresa: nonostante l’inflazione al 10,1% (dato di luglio), le spese energetiche moltiplicate e la crisi di governo conclusa solo in queste ore, il calcio continua la sua fuga in avanti.

I CONTI

Nove club su venti hanno speso più di 115 milioni di euro. Il Chelsea ha celebrato il cambio di proprietà con l’esborso maggiore della storia della Premier: 281,99 milioni. È il secondo in assoluto nel mondo, dopo i 335,36 del Real Madrid nel 2019. Il Manchester United ha superato il suo limite precedente, investendo 238,02 milioni. Il Nottingham Forest, tornato nel massimo campionato dopo 23 anni, ha arruolato 21 giocatori, più altri 4 legati a operazioni minori. Un movimentismo incredibile, che ha l’indubbio merito di muovere le acque nel mercato europeo ristagnante, ma preoccupa alcuni osservatori, nel timore che anche nel settore calcio possa verificarsi un effetto bolla. Tim Bridge, partner principale dello Sports Business Group di Deloitte, contattato dalla BBC, osserva: «Il livello record di spesa in questa finestra di trasferimento è una chiara indicazione della fiducia dei club della Premier: i tifosi tornano negli stadi e inizia un nuovo ciclo. Attenzione, però: anche nella convinzione che il calcio sia a prova di recessione, non sarà facile mantenere il trend positivo. Sarà incredibilmente dispendioso per i club attirare i fan, mantenere la fidelizzazione e rendere sostenibile il sistema. Il senso di responsabilità deve avere come punto di riferimento la sostenibilità finanziaria. I club di calcio ricoprono un ruolo importante all’interno della comunità».

IL CASO